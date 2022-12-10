اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودى: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "إيران جزء من المنطقة وجارة"، مشيرا إلى أن "الرياض ستستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا".

وخلال مؤتمر صحفي مع أمين الجامعة العربية وأمين ، قال الأمير فيصل بن فرحان: "اقتصاد المملكة ينمو سريعا ولا نؤمن بالاستقطاب مع شريك دون آخر".

وأضاف بن فرحان: "شددنا على أهمية تعزيز التعاون العربي مع الصين"، متابعا: "نتعاون مع بكين خليجيا وعربيا في مجالات التعليم والثقافة".

وأردف: " التعاون مع الصين سيساعد على مواجهة التحديات".

وأكمل: "التعاون مع الجميع فلسفة المملكة وشراكتنا مع واشنطن قائمة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا