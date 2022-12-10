شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايك تايسون و"دي جي خالد" في مكة لأداء العمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بطل الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون، ونجم الهيب هوب الأمريكي خالد محمد خالد بملابس الإحرام خلال أداء العمرة.

الفيديو الذي نشره النجم الأمريكي الفلسطيني المعروف باسم "دي جي خالد" عبر صفحته على إنستجرام، تحته "نحن في طريقنا إلى مكة الله! بارك الله في أخي تايسون، ووالده".

وحصدت الصورة أكثر من 449047 إعجابًا على منذ رفعها دي جي خالد على صفحته، حيث لديه أكثر من 31.9 مليون متابع على حساب إنستجرام.

وفي فيديو آخر شوهد "دي جي خالد ومايك تايسون" وهما يقومان بالطواف، وعلق دي جي خالد قائلا: "الثانية التي مشيت فيها في مكة نزلت الدموع.. إنها دموع الفرح.. طوال حياتي أردت الذهاب إلى مكة".

ويتواجد "دي جي خالد" في السعودية لإحياء حفلة بمهرجان "ساوند ستورم" بالعاصمة الرياض.