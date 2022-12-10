شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مد مهلة تقديم طلبات المشاركة بالتنقيب عن البترول حتى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، تمديد مهلة تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن البترول والغاز في المياه البحرية اللبنانية حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وأكدت وزارة الطاقة والمياه - في بيان لها اليوم - أن وزير الطاقة وقع أمس قرارا بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول قضى بتمديد مهلة تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية إلى 30 يونيو المقبل ضمنا.



وكان من المقرر أن تنتهي مهملة تقديم الطلبات في 15 ديسمبر الجاري، حيث تشمل دورة التراخيص الثانية مزايدة للحصول على امتيازات الاستكشاف والتنقيب عن البترول في الرقع الثمانية بالمياه اللبنانية والتي لم يتم إسناد العمل فيها لأي شركة، وذلك من أصل 10 رقع بالمياه اللبنانية، حيث أسفرت دورة التراخيص الأولى عن فوز تحالف من شركة فرنسية وأخرى إيطالية وشركة روسية بحقوق الاستكشاف والاستخراج بالرقعتين 4 و 9 وذلك قبل انسحاب الشركة الروسية قبل عدة شهور.