شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: القمة نقطة انطلاق بين المنطقة العربية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالرياض فى ختام القمة العربية الصينية ، بمشاركة الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة أكدت على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين، وأكد أن القمم التى استضافتها المملكة تشكل نقطة انطلاق جديدة بين المنطقة والصين.

وشدد بن فرحان على أن التعاون مع دولة بوزن الصين سوف يساعد على مواجهة التحديات ، والاقتصاد الصينى يمثل أولوية بالنسبة للسوق السعودية .

فيما أكد الحجرف، على مواصلة عملية التكامل الاقتصادى والتنموى بين الدول العربية والصين بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والشعب الصينى أيضا .

وقد استضافت الرياض اليوم الجمعة، القمة الخليجية الثالثة والأربعين، والقمة الصينية الخليجية، والقمة العربية الصينية