شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: يجب إخلاء ليبيا من جميع القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أنه يجب إخلاء ليبيا من جميع القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها، وتفكيك الميليشيات، ووقف تدفق الأسلحة من أجل خلق مناخ موات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا وإطلاق البلاد على المدى الطويل نحو السلام والسلام.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها لعمامرة، خلال المؤتمر الصحفى، على هامش اختتام أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلام والأمن في أفريقيا.



وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي هو الشروع في عملية انتخابية ديمقراطية قادرة على السماح للشعب الليبي باختيار قادته على جميع المستويات.



كما شدد لعمامرة على موقف بلاده الداعي إلى حل ليبي لمشاكل ليبيا؛ يرتكز على المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف المعنية، معربا عن ترحيب الجزائر بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لهذا البلد.



وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في أفريقيا، أوضح وزير الخارجية الجزائري أن بلاده بصفتها منسق العمل الأفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجريم التطرف العنيف في القارة، ستتخذ مبادرات إضافية لتعزيز التعاون على المستويين الدولي والأفريقي لمكافحة هذه الآفة.