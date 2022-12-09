شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يؤكد مواصلة دعم بكين لإعادة إعمار العراق ومسار التنمية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج مواصلة دعم بلاده لإعادة إعمار العراق، ومسار التنمية فى تونس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة أن الرئيس "شى" التقى برئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد مواصلة دعم الصين لإعادة الإعمار الاقتصادي للعراق ومساعدته على استعادة الصناعات وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اجتمع الرئيس الصيني بنظيره التونسي قيس سعيد، حيث أشار شي إلى دعم بكين لتونس في اتباع مسار تنمية يتلاءم مع ظروفها الوطنية، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس.