شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يزور بيروت قريبا وانعقاد اللجنة العليا اللبنانية-العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إجتماعا على هامش زيارته للرياض للمشاركة فى القمة العربية ـ الصينية، مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وفق بيان لحكومة لبنان.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني عبدالزهرة، وزير التجارة اثير عبد الغني، مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي كاظم الحسني وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة.

أكد رئيسا وزراء البلدين الحرص على تعزير الروابط بين لبنان والعراق وشعبيهما، كما تم الاتفاق على عقد إجتماع قريبا في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق، كذلك جدد رئيس وزراء العراق استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقا.

كما عقد ميقاتى اجتماعا مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن ، تم خلاله استكمال البحث في المواضيع التي جرى بحثها في قمة الجزائر في شهر تشرين الاول الفائت، وقد حضر الاجتماع اعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزيق.