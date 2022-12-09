اخبار الخليج

ولى عهد الكويت يلتقى الرئيس التونسى فى مقر إقامته بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يلتقى الرئيس التونسى فى مقر إقامته بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الجمعة، الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسيةـ وذلك فى مقر إقامته بمدينة الرياض.

تم خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز العمل المشترك.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين ومواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا