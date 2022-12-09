شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يلتقى الرئيس التونسى فى مقر إقامته بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الجمعة، الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسيةـ وذلك فى مقر إقامته بمدينة الرياض.

تم خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز العمل المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين ومواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.