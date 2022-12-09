شكرا لقرائتكم خبر عن توافد قادة وزعماء الدول العربية للمشاركة فى القمة "العربية - الصينية" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد قادة وزعماء الدول العربية اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة "العربية - الصينية" بالرياض.

فقد وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله لدى وصوله محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وصل، أمس، إلى الرياض، كما وصل الرئيس الصيني شي جين بينج الأربعاء الماضي.