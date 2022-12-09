شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطن" السورية: تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال محطات شركة "BS" إلى موعد غير محدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصدر حكومي بتأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة "BS" إلى موعد غير محدد.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر الحكومي لـ "الوطن" قائلا: "تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة "BS" إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد".

وأضاف المصدر: "تبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج".