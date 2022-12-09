شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء قمة للرئيسين الفلسطينى والصينى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مع نظيره الصيني الرئيس شى جين بينغ، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش انعقاد القمة العربية - الصينية .

واستعرض محمود عباس ونظيره الصيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يشمل زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصة بعد انضمام فلسطين لمبادرة الحزام والطريق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحث اللقاء أهمية إنجاح القمة العربية الصينية التي ستعمل على تعميق التعاون نحو المستقبل المشترك العربي الصيني.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لرؤية الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية وتقديره لدعم الصين المتواصل للقضية الفلسطينية، والمساعدات التنموية المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم دولة فلسطين لسياسة الصين الواحدة، وإسنادها لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الصين في المحافل الدولية.

وأكد الرئيس الصيني حرصه على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين وشعبها، وتقديره العالي للدعم السياسي المتبادل في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن القمة الصينية- العربية في غاية الأهمية، من أجل الوصول إلى مستقبل مشترك بما يعزز التنمية المستدامة والامن والاستقرار في المنطقة والعالم واحترام مبادئ الاستقلال والسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، وتشجيع التبادل الاقتصادي والاستثماري في جميع المجالات وبناء مجتمع عربي صيني للمستقبل المشترك، وذلك وفق الطرق الأربعة والمجالات الثمانية التي تشكل الموقف الصيني، بحسب "وفا".

ووجه الرئيس الصيني دعوة للرئيس محمود عباس لزيارة الصين، حيث رحب الأخير بهذه الدعوة، وسيصار لتحديد موعد هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية.