شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أهمية دعم العراق فى جهود السلام والتهدئة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية دعم العراق في "جهود السلام" والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات وشراكات مستديمة مع محيطه العربي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى على هامش المشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء الخميس.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية.

وأكد كذلك على أهمية أن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية".