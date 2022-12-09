شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. بوادر تصعيد نيابى إثر تفاقم نقص الأدوية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "القبس" بأن أزمة نقص الأدوية بالكويت، تهدد باستجواب ثان إلى الحكومة، في ظل تصاعد التفاعل النيابي مع القضية، وسط تأكيدات نيابية بانقطاع مئات أصناف الأدوية

وبحسب صحيفة "القبس"، فقد أدرج مجلس الأمة الكويتي على جدول جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، طلبين بتكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية، قدمهما النائبان سعود العصفور وجنان بوشهرى.

وفي رسالة وجهتها إلى مجلس الأمة، قالت النائبة جنان بوشهري إنه "رغم تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة بمخزون دوائي كاف للمجتمع، فإن العديد من الأدوية غير متوفرة للصرف، ما يجعل الوضع الصحي العام على حافة الانهيار".

وطلبت تكليف لجنة الشؤون الصحية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، على أن ترفع تقريرها في الجلسة القادمة، متضمنا الأسباب والنتائج والتوصيات والمتسببين في الأزمة، مؤكدة أن كل الخيارات الدستورية متاحة في حال لمسنا أي تهاون أو تقاعس في وضع حلول دائمة تحفظ صحة سكان دولة الكويت.

هذا وطالب النائب فيصل الكندري، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص الأدوية والمخالفات في وزارة الصحة.

وأضاف فيصل الكندري: "سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية..ما زلت أمد يد العون للحكومة لأجل مصلحة الكويت وأهلها، وتدرجت في استخدام الأدوات الدستورية، بانتظار إجراءات معالجة موضوع عدم توافر أكثر من 200 نوع من الأدوية".

في حين أكد النائب حسن جوهر في وقت سابق انقطاع أكثر من 2000 صنف من الأدوية الحيوية.