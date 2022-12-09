شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يبحث التسوية فى سوريا مع الجربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تطورات الوضع في سوريا وتسوية الأزمة مع زعيم "جبهة السلام والحرية" المعارضة السورية أحمد الجربا.

واستقبل وزير الخارجية الروسي وفد "الجبهة" المعارضة السورية برئاسة الجربا في موسكو، الخميس، وبحث معه "تطورات الأوضاع في سوريا مع التركيز على مهام تفعيل الحل السياسي الشامل بالتوافق مع قرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي"، حسب بيان للخارجية الروسية.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي "أكد دعمه الثابت لسيادة ووحدة أراضي سوريا، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة إعمار سوريا بعد النزاع".

وفي اليوم ذاته جرت مشاورات موسعة بين الجربا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.