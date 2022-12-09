شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان والرئيس الصيني يبحثان العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر إعلام مجلس السيادة -في بيان الخميس- أن القمة الثنائية بين الرئيسين جاءت على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تقدير السودان للمواقف الصينية الداعمة له في كافة المحافل الدولية، مجددا دعم السودان للصين في كافة القضايا التي تعزز وحدته وتحفظ له حقه في الدفاع عنها.

وأكد رئيس مجلس السيادة وقوف السودان مع كافة المبادرات الصينية وعلي رأسها مبادرة السلام في القرن الأفريقي والقمة الصينية العربية.

وشدد البرهان على ضرورة تفعيل آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدين ومعالجة مشكلة الديون بما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خاصة في مجال النفط.

ووجه رئيس مجلس السيادة وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة بالإسراع في تنشيط وتعزيز كل ما من شأنه تطوير وتوطيد علاقات البلدين.

من جانبه، أبدى الرئيس الصيني حرص بلاده على دعم السودان وتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات بما يفضي إلى علاقات استراتيجية، مشيراً إلى أن مجلس السيادة له دور كبير في تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وأكد الرئيس الصيني رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، مشيداً بدور السودان في تحقيق السلام في القرن الإفريقي وجنوب السودان من خلال ترأسه لمنظمة الإيجاد.

وقال شي جين بينج إن الصين تقدر الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان وتتطلع للمزيد من التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنى التحتية، ووعد ببحث قضية ديون الصين على السودان باعتبارها عضوًا فاعلًا في منتدى التعاون الصيني العربي والإفريقي.

ووجه الرئيس الصيني الدعوة لرئيس مجلس السيادة لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن.