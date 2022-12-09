شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يؤكد حرص بلاده على التعاون مع الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في مجال الخدمات الصحية ودعم الاستثمارات في القطاع الطبي والأدوية.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير مع وفد من مؤسسة "تحالف الصحة التونسية" العاملة في مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا، بحضور خبراء في القطاع الصحي بكل من دول مالي والسنغال وبوركينا فاسو.



وذكر بيان لوزارة الصحة أن الجلسة تناولت تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التونسي الأفريقي، خاصة في مجال تصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمارات في هذا القطاع.



وأكد المرابط أن وزارة الصحة التونسية تعمل على تفعيل الإتفاقيات المشتركة مع نظيراتها الإفريقية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العامة والخاصة في المجالات الحيوية، وخاصة الصناعات الصيدلية وإنتاج اللقاحات.