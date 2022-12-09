شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة فى أسعار صرف الدولار بلبنان وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، لتصل إلى مستوى غير مسبوق للبيع والشراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات كافة وأغلب السلع الغذائية، خصوصًا أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية هو المعتمد في تسعير المحروقات، كما أنه الحد الأدنى لتسعير أغلب السلع.

وسجل معدل سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وهو ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات المسعرة بالدولار وفقا لسعر صيرفة وعلى رأسها أسعار الأدوية المستوردة وخدمات اتصالات المحمول.



كما سجل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية 42800 ليرة للدولار الواحد وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه وجميع السلع المسعرة وفقا لسعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية.



ووصل سعر الصرف في مكاتب الصرافة إلى 42 ألف ليرة للدولار الواحد في عمليات البيع و42300 في الشراء.