شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والسعودية تتفقان على تدشين صندوق لانتاج الأفلام السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت تونس والسعودية، اليوم /الخميس/، على تدشين صندوق مشترك لانتاج الأفلام السينمائية وتبادل الخبرات والتدريب في مجال الفنون السينمائية المختلفة .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشئون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازى مع نظيرها السعودى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، على هامش الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي التي عقدت بالرياض بالتعاون بين وزارة الثقافة السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو) .



وذكر بيان لوزارة الثقافة التونسية أن الجانبين اتفقا كذلك على مشروع إنشاء المركز العالمي لفنون الخط "إقرأ" بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات عربية بارزة تُعنى بالمجال الثقافي، ليكون مركزا عالميا نموذجيا يجمع بين الأصالة والحداثة ويشمل عددا من المراكز البحثية والمتاحف والمخازن وقاعات العرض.



وأضاف البيان أنه تم كذلك الاتفاق على مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه في المهدية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والذي يهدف إلى تعزيز أطر المحافظة على إرث ثقافي عربي له قيمة حضارية وتاريخية.