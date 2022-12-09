شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: مؤتمر بغداد المقبل سيكون منبرًا لتبادل الآراء حول أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، سيكون منبرًا لتبادل الآراء حيال العديد من الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم لرئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تنكل، الذي بحثا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، ودور العراق البارز في حل الصراعات بين دول المنطقة عبر عقد الحوارات الثنائية بين أطراف النزاع، وكذلك القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بموضوع الأيزيديين في العراق وحقوقهم.



وأعرب حسين عن حرص الحكومة العراقية على تقوية الأسس والمبادئ والقيم الديمقراطية في العراق، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على حماية حقوق كافة مكونات الشعب العراقي، عبر تشجيعهم على البقاء في مناطقهم لحفظ التنوع الذي يشكل النسيج العراقي وتوفير الحماية اللازمة لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك، واتخاذ كل السبل الكفيلة بحماية التنوع المجتمعي في العراق.



من جانبه، أشار توبياس تنكل إلى أن البرلمان الألماني بصدد إصدار قرار في يناير المقبل يعتبر ما حدث للأيزيديين في سنجار على يد إرهابيي "داعش" جريمة إبادة جماعية.