شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد فتى وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب بلدة "عابود" شمال غربي رام الله.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي، وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث حول لأحد المسشتفيات داخل أراضي العام 48، مشيرة إلى أن الشهيد طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة ذكور "بشير البرغوثي" الثانوية في قرية بيت ريما على أطراف رام الله.

وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أن خمسة فتية آخرين من بلدة "بيت ريما" أصيبوا برصاص الاحتلال، قرب بلدة "عابود" وجرى نقل 3 منهم إلى أحد مستشفيات رام الله، بينما احتجز الاحتلال المصابين الآخرين.



وباستشهاد الفتى ضياء، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 217 شهيدًا، بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة الغربية.