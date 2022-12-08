شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 15 إرهابيًا بعمليات أمنية فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على 15 مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد.



وأفادت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - بأنه استنادا للمعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 15 إرهابيًا في محافظات (بغداد وبابل وميسان والديوانية).



وأضافت أنه تم نصب كمائن محكمة أفضت إلى تنفيذ عمليات القبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين المعتقلين للجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم حتى ينالوا جزاءهم العادل.