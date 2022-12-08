شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى ورئيس الصين يوقعان ‬⁩عددًا من الاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان و‬⁩ رئيس الصين مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، فى قصر اليمامة بالرياض ورحب بن سلمان بالرئيس الصينى، فيما أعرب الرئيس الصينى عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وفق واس.

شملت الاتفاقيات كلا من خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية. تبادلها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح خه ليفنغ.

و اتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. تبادلها من الجانب السعودي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

ومذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية. تبادلها من الجانب السعودي، وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي، وخطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان. تبادلها من الجانب السعودي، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة وانغ ونتاو.

عقب ذلك جرت مراسم منح الرئيس الصيني، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، حيث ألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة بهذه المناسبة، أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقاً وتكليلاً لإنجازات فخامته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

وقدم وزير التعليم السعودى يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية للرئيس الصيني. وأقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الصينى .

وكان الرئيس الصينى شي جين بينج قد وصل إلى الرياض، مساء الأربعاء، فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.