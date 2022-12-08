شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب بتوفير حماية دولية بعد استشهاد 3 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم الخميس، المجتمع الدولى، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطينى، فى ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطينى.

وطالب اشتية بتقديم الجناة الاسرائيليين للعدالة الدولية، معتبرا أن شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم، التي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة جنين ومخيمها.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيين استشهدوا خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين صباح اليوم. وتتصاعد الاغتيالات في الضفة الغربية بما ينذر بانتفاضة ثالثة قريبة وفقا لكثير من المحللين الفلسطينيين والمتابعين للوضع في الأراضي الفلسطينية.

