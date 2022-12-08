شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد دعم بلاده لممثل الاتحاد الأفريقى من أجل المصالحة الوطنية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعم بلاده ووقوفها إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي (الكونغو برازافيل) من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، متمنيًا له التوفيق في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في المباحثات الهاتفية، التي دارت بين الرئيس الجزائري ونظيره من جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، الأربعاء.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن المباحثات الهاتفية تناولت أيضًا واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.