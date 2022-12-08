شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية: نتطلع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، مع النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

واستعرضت نجلاء رمضان آخر مستجدات الإعداد للاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة في تونس، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية، واستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة ١.٩ مليار دولار.

من جانبه، أكد المسئول الأمريكي أهمية مشاركة تونس بأعلى مستوى في القمّة الأمريكية الإفريقية التي تستضيفها واشنطن في منتصف ديسمبر الجاري، معتبرا أن هذه القمّة تُعدّ فرصة سانحة لتدعيم علاقات التعاون الثنائي والثلاثي بين تونس والولايات المتحدة والقارة الإفريقية.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أنه حضر اللقاء من الجانب الأمريكي كل من مدير شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي جيرمي بيرندت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى ييل لمبيرت، والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي.