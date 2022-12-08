شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية فرنسية تتناول موضوعات عسكرية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة العميد بحري إيمانويل سلارس موضوعات مشتركة لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها إن الفريق الركن خالد الصباح استقبل بمبنى رئاسة الأركان العميد بحري سلارس وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية كما أشاد رئيس الأركان الكويتي خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.