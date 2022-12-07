شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 176 مهاجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل التونسي، اليوم الأربعاء، من إحباط 7 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 176 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إن المهاجرين هم 151 يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و25 تونسيا، مضيفا أن مراكبهم تعرضت للغرق في عرض البحر أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.

وتابع المتحدث أنه من ناحية أخرى وفي إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات بني خيار والشابة ومنزل تميم وبنزرت، من القبض على 10 أشخاص بتهمة تشكيل خلية لاجتياز الحدود البحرية خلسة .