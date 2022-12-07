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رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في أحداث محافظة ذي قار

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القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتحقيق في أحداث محافظة ذي قار العراقية.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين.


وكان مصدر أمني عراقي أفاد، اليوم بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المحافظ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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