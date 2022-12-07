شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين من سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت الشرطة الألمانية أربعة أشخاص نشطوا في تنظيم الهجرة غير الشرعية من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس، بعد تهريب شبكتهم 300 مهاجر على الأقل.

وأعلنت شرطة بوتسدام القبض على اثنين من المشتبه فيهم في مدينة فورست، في محيط برلين، وعلى اثنين آخرين في العاصمة، وأشارت إلى اجراء 14 عملية دهم في عدة مناطق ألمانية.

والمشتبه بهم الأربعة من سوريا والعراق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين على الأقل، بحسب الشرطة.