شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التنمية المستدامة والأمن الغذائى فى مقدمة أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العربية رفيعة المستوى المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 اجتماعا الثاني عشر اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المغرب مصطفى عبدي رئيس قسم التجهيزات الأساسية الاقتصادية بمديرية التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية وبمشاركة ممثلي الدول العربية.



وأكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، في تصريح لها، أن الاجتماع ناقش 11 بندا يتصدرها موضوع القضاء على الجوع في المنطقة العربية وإيجاد آليات للتمويل المستدام في المنطقة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.



وأضافت أن الاجتماع ركز على تحقيق الأمن الغذائي والعمل على التخفيف من آثار جائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، كما تابع الاجتماع المبادرة الإقليمية للأمن المناخي،والمبادرة العربية للتنمية المستدامة، والأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه سلطنة عمان ،والاحتفال باليوم العربي للاستدامة.



وقالت إنه تم الاتفاق على أهمية الشراكات الفاعلة بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.