شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى: الشراكة مع السعودية أسهمت فى تعزيز السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إن الشراكة مع السعودية أسهمت فى تعزيز السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الصينى: بكين والرياض تجمعهما علاقات الشراكة، والقمة الصينية العربية تعزز العمل المشترك.

وتابع الرئيس الصينى: سنعمل مع الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخطيط تطور العلاقات الثنائية، أتطلع لحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينية الخليجية الأولى.

وأضاف الرئيس الصينى: سأبحث مع الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان التعاون الثنائى والقضايا الدولية والإقليمية.

وأوضح الرئيس الصينى، أن التعاون العملى مع السعودية أسفر عن نتائج مثمرة فى المجالات كافة، لافتا إلى أن هناك ثقة استراتيجية متبادلة مع السعودية وبشكل مستمر، وقال الرئيس الصيني: تربطنا بالسعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة.