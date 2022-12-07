السعودية تعلن إطلاق مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"

القاهرة - سامية سيد - أطلقت السعودية، الأربعاء، مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر" التي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة، ورفع الوعي بمركزية الثقافة في التنمية الشاملة والمستدامة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المبادرة تحثُ على رسم سياسات ثقافية وبرامج شاملة تسهم في تحقيق كفاءة استخدام الموارد، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وتعزيز القدرة على التكيّف معها، والتعامل مع تحدياتها المختلفة.

وقال الأمير بدر بن عبد الله وزير الثقافة، في كلمة خلال الدورة الـ23 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، إن "موضوع الثقافة والمستقبل الأخضر يأتي متوائماً مع رؤية السعودية 2030، وتدعم المملكة الجهود الجماعية لتعزيز المعارف والمهارات والممارسات المتصلة بجعل القطاع الثقافي أكثر استدامة وصداقة للبيئة".