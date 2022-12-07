شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: بيروت ستكون محور ارتكاز لفعاليات فنية وإعلامية وثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، اليوم الأربعاء، أن العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تم اختيارها كـ"عاصمة للإعلام العربي"، ستمثل محور الارتكاز لعدة أنشطة وفعاليات إعلامية وثقافية وفنية بمساهمة الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو ما يمثل امتدادا، لحالة من الرمزية التضامنية خصوصا في أعقاب الحادث التراجيدي لانفجار مرفأ بيروت الذي اهتز له الوجدان الجماعي العربي

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة المشتركة لعاصمة الاعلام العربي، أن هذا الحدث سيشكل فرصة سانحة لكافة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب للانخراط في إنجاح هذه الفعاليات وتنظيمها في أحسن الظروف.

وشدد على أن مشروع عاصمة الإعلام العربي هو أحد المشاريع المتميزة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 47 في 2016 الهادفة إلى إلقاء الضوء على جهود العمل الإعلامي في الدول الأعضاء بجانب الدفع بالتعاون البينى العربي في الحقل الإعلامي.