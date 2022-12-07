شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري لمحاولة استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية.



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس، مشيرًا إلى أنه تم إحالة العنصر التكفيري إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه.