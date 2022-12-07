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تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري لمحاولة استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية.


وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس، مشيرًا إلى أنه تم إحالة العنصر التكفيري إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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