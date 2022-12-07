شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يوافق على مشاركة عدد من الأئمة فى الخطابة بالحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاركة كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسرى فى الخطابة بالمسجد الحرام وإمام المسجد النبوى الشيخ الدكتور خالد المهنا وإمام المسجد النبوى الشيخ الدكتور أحمد الحذيفى فى الخطابة بالمسجد النبوى.