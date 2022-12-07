شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تؤكد حرصها على الحياد تجاه جميع المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، حرص الهيئة على التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة - عبر الفيديو كونفرنس – مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسقين المحليين بالولايات، لمتابعة سير العمل في مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين، واستعراض ما تم تسجيله من مخالفات حتى الآن .



وشدد بوعسكر – وفقا لبيان صادر عن الهيئة – على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لتنظيم حملة انتخابية شفافة ونظيفة، وحرصه على حسن أداء العاملين بالهيئة، والتزامهم التام بالحياد والاستقلالية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.



كما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات ضرورة إنفاذ القانون على الجميع، وتحرير تقارير بكل المخالفات المسجلة وإحالتها إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك .