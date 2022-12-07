شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى: تربطنا علاقة وثيقة من الصداقة مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن سعادته بأن يقوم بزيارة الدولة مرة أخرى للمملكة العربية السعودية بعد 6 سنوات وأن يحضر القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال في تصريح له لدي وصوله مطار الملك خالد الدولي وزعته سفارة الصين بالقاهرة : "يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعبا، بأخلص التحيات وأطيب التمنيات للمملكة الصديقة حكومة وشعبا."



وأضاف أن الصين ترتبط بالمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة وظل الجانبان على مدى الـ32 سنة التي مضت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في كافة المجالات، ويحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية.



واستطرد قائلا :" أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وساهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة وذلك بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016 ."



وقال: "سأبحث خلال زيارتي هذه، مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسنعمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية."



وأعرب عن تطلعه حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد.