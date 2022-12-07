شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.



وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إنها تلقت بلاغًا من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عامًا) الذي أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله.



وبارتقاء الشاب حامد يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 213 شهيدًا، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.