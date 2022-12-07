شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وبكين يخططان لتدشين مركز إقليمى بالسعودية للمصانع الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية ستظل شريكا للصين يمكن الوثوق به والاعتماد عليه في قضايا.

وكشف أن الرياض وبكين تسعيان لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية.

وكان قد وصل الرئيس الصينى شي جين بينج إلى الرياض، مساء اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وفق واس.

وكان في استقبال الرئيس الصينى فى مطار الملك خالد الدولى، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وى تشينج.