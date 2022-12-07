شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من خادم الحرمين الشريفين .. رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الصينى شي جين بينج إلى الرياض، مساء اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وفق واس.

وكان في استقبال الرئيس الصينى فى مطار الملك خالد الدولى، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وى تشينج.