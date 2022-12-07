شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يصل الرياض للمشاركة بالقمة الخليجية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ154 التحضيري للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43.

كما من المقرر أن يشارك الوفد الكويتي في القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.