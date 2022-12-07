شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بهطول أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات ومعتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

يستمر التوقع بهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



الكويت:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.