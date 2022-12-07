شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف الدورة الـ 23 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف السعودية ممثلة في وزارة الثقافة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض، الدورة الـ 23 من مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، بعنوان "الثقافة والمستقبل الأخضر"، بحضور وزراء ومسئولين من 20 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤتمر يهدف إلى زيادة توظيف التأثيرات التنموية للثقافة لتطوير سياسات فعّالة، وتحقق القيمة المضافة في الجهود الجماعية لأجل التحوّل نحو مستقبل أكثر إبداعاً واستدامة، إضافةً إلى الاستفادة من قوة الثقافة في زيادة الوعي بالتحدي الذي يفرضه التغير المناخي على البشرية، ومواجهة الأزمات طويلة الأمد متعددة الجوانب.

ويعد المؤتمر من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة، حيث يشارك الوزراء في هذه الدورة في الاطلاع على نتائج ومخرجات مؤتمر اللغة العربية والمنظمات الدولية الذي يعقد بالتزامن مع هذه الدورة.