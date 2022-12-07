شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تؤكد ضرورة إحكام الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، الثلاثاء، ضرورة إحكام الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وما ينشر بها من صور ومقاطع فيديوهات تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الجديدي إلى مرصد مراقبة الحملات الانتخابية، في إطار متابعة نشاط وحدات رصد الفضاء الإليكتروني والصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الاتصال السمعي البصري.

وأشار الجديدي إلى ما رصدته الهيئة من تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة حول الانتخابات التشريعية، وقال: "كل ما تم تداوله لا علاقة له بما يحدث على أرض الواقع، ويندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه العملية الانتخابيـة".

وطالب الجديدي، العاملين بالمرصد لتحرير تقارير عن هذه المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة لاقتراح ما تراه من إجراءات قبل عرضها على مجلس الهيئـة لاتخاذ القرارات المناسبة.