شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 24 شخصا من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، الثلاثاء، إحباط محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 24 شخصا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إن "وحدات تابعة للمنطقة البحرية ببنزرت معززة بدوريات ساحلية تابعة لمنطقة الحرس بماطر، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 24 مجتازا تونسيا من الغرق".

وأشار المتحدث إلى أنه تم كذلك التحفظ على سيارتين يتم استغلالهما في نقل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية بحوزة سائقي السيارتين، مناشدا المواطنين لمساندة جهود الإدارة بالإبلاغ عن منظمي عمليات اجتياز الحدود.

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