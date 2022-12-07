شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسيسكو" تهنىء المغرب ببلوغ ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم ببلوغه دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

وأشادت "الإيسيسكو"، في بيان لها الليلة، بالروح العالية والأداء البطولي لأسود الأطلس في جميع مبارياتهم بالبطولة، وقدمت خالص الدعوات أن يواصل المنتخب المغربي تألقه في المباريات القادمة حتى يحوز الكأس.



كما ثمنت المنظمة حسن تنظيم دولة قطر للنسخة الحالية من المونديال، بشهادة العالم، مع الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والإسلامية.



وأكدت "إيسيسكو" أن الرياضة إحدى القوى الناعمة التي تساهم في ترسيخ قيم السلام والتعايش، داعية إلى استثمار ارتباط الشعوب بالرياضة، خصوصا كرة القدم، في إثراء الحوار بين الحضارات والثقافات والتعارف بين الجميع.