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العراق: مقتل 8 عناصر من "داعش" بقصف جوي في حمرين

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ثمانية عناصر من إرهابيي "داعش" بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"- إنه "من خلال متابعة مستمرة لعدة أيام من قبل الاستخبارات العسكرية باستخدام الطيران المسير الخاص وإرسال التفاصيل إلى طيران الدفاع الجوي والذي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين".


وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الواردة أدت الضربات إلى مقتل ثمانية من إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ حالياً عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان.


وتقع جبال حمرين في شمال شرق العراق. تمتد أقصى غرب جبال زاجروس. وتمتد من محافظة ديالى المتاخمة لإيران والشمال الغربي إلى نهر دجلة، وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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