شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الشعب المغربى فى شوارع الرباط عقب فوز المنتخب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت جموع الشعب المغربى فى شوارع الرباط اختفاء بفوز المنتخب المغربى أمام نظيره الإسباني ضمن مباريات التأهل للدور ربع النهائي فى بطولة كأس العالم المقامة فى الدوحة. وحمل المواطنون أعلام المغرب مرددين هتافات الفوز

وكان ملك المغرب الملك محمد السادس قد خرج أيضًا فى جولة بالأحياء الشعبية بالرباط للاحتفال بالفوز وسط الجمور المغربى الذى التف حول سيارة الملك رافعين أعلام بلادهم .

وقد حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا حيث بات أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك عقب الإطاحة بمنتخب إسبانيا من دور الـ16.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.