شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يتهم حركة الشباب بخطف مواطنين لاستخدامهم كدروع بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الجيش والقوات المحلية وجهوا ضربة قاسية لحركة الشباب بعد السيطرة على آخر وأهم معاقلها في ولاية هيرشبيلي .

واتهم الرئيس الصومالي في خطاب تلفزيوني توجه به إلى الشعب، عناصر الحركة بالقيام بتدمير آبار المياه في المنطقة وخطف من يعيشون فيها لاستخدامهم كدروع بشرية.

كما هدد بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مسلحي حركة الشباب في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال.

ويخوض الجيش الصومالي بدعم من السكان المحليين والقوات الأفريقية حربا مع عناصر حركة الشباب التي تأسست في عام 2004 في مناطق بوسط وجنوب البلاد.