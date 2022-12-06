شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربى بالتأهل للدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنتخب المغربى بالتأهل للدور الربع النهائى، بعد فوزه على المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء.

وكتب أبو الغيط على حسابه الرسمي بموقع تويتر "كل التهنئة للمغرب علي انتصارها الثمين اليوم وصعودها المظفر إلي الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق".

وتمكن المغرب من الفوز على إسبانيا فى دور الـ 16 لكأس العالم قطر 2022 بضربات الترجيح، ليتأهل منتخب أسود الأطلسى إلى الدور ربع النهائى للمونديال لأول مرة فى تاريخه، ويصبح أول منتخب عربى يصل لهذا الدور فى المونديال.